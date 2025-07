Vanessa Kirby habló del viaje emocional como Sue Storm en Fantastic Four

La actriz reflexiona sobre la maternidad como fuerza heroica, su papel como Sue Storm y el impacto emocional de su personaje en la nueva película del universo Marvel.

Hoy 07:34

Vanessa Kirby, embarazada en la vida real, interpreta a Sue Storm en The Fantastic Four: First Steps, donde la maternidad es un tema central en la historia.

“Para dar a luz hay que ser feroz. Ser madre no es algo pasivo”, dice Kirby, quien ya había explorado el parto en Pieces of a Woman. En esta película, Sue da a luz en gravedad cero, acompañada por su equipo, en una escena que la actriz describe como “profundamente humana”.

El conflicto principal surge por el temor de que su hijo Franklin pueda estar en peligro debido a su herencia cósmica. Cuando Galactus amenaza con destruir la Tierra, Sue sacrifica su vida para protegerlo, pero finalmente es revivida por su hijo.

Kirby valora que la película explore la maternidad como una forma de heroísmo: “Los superhéroes también protegen nuevas vidas, no solo el planeta.”

Las escenas con el bebé fueron filmadas con niños reales, lo que generó un vínculo emocional que, según ella, enriqueció la experiencia en el set.

En la escena postcréditos, dirigida por los hermanos Russo, Sue aparece junto a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., en una secuencia que anticipa futuras entregas.

“Sue ya no es la Chica Invisible. Ahora es una Mujer Invisible. Ese viaje importa”, concluye Kirby.