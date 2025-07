"El plan necesita los dólares del campo, que es el sector más dinámico de la economía"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este martes para Radio Panorama.

Hoy 08:24

Este martes, el licenciado Osvaldo Granados abordó una serie de temas clave de la coyuntura económica en su columna en Radio Panorama, centrando su análisis en el efecto inmediato de la baja de retenciones a las exportaciones agropecuarias, la evolución del dólar, los precios, el consumo y el comportamiento del turismo en el contexto actual.

Granados explicó que la reducción de retenciones provocará la liquidación de aproximadamente 11 mil millones de dólares entre soja y maíz, una cifra que calificó como “muy necesaria” en esta etapa del año para apuntalar el programa económico del Gobierno.

“El plan necesita estos dólares. Se busca una mayor inversión en el campo, que es el sector más dinámico de la economía, y hay que cuidarlo”, sostuvo.

En cuanto al frente cambiario, destacó que el Banco Central mantuvo altas las tasas para sostener el atractivo de los pesos frente al dólar, lo que consideró “un punto de inflexión” para la estrategia oficial.

Sobre la situación del consumo masivo, Granados fue enfático: “Es mediocre, y los salarios todavía no repuntan”. Además, señaló las contradicciones entre los principales índices de confianza: mientras que la Universidad Torcuato Di Tella registra una suba en la confianza de la población hacia el gobierno, la Universidad de San Andrés muestra datos opuestos.

“Habrá que observar bien cuál de esos índices vale más, porque yo no sé cuál tiene mayor validez”, reflexionó.

También se refirió al impacto de las compras online en el costo de vida, observando una transformación significativa en los hábitos de consumo. “Antes influía mucho, ahora casi nada. Hay precios que bajaron hasta un 50%, y la diferencia con plataformas como Shein es sideral. Los negocios no pueden competir si no hacen rebajas, porque si no, no venden”, explicó.

Por último, Granados hizo foco en la salida de turistas al exterior, alertando por una fuga de divisas considerable en dólares . Aclaró, sin embargo, que no todos compraron esos dólares recientemente, sino que muchos “los tenían ahorrados desde hace tiempo, porque si no, esa cifra sería inaguantable”.