Willy Kohan dijo en Libertad de Opinión que el dólar barato distorsionó la economía

El destacado analista y periodista económico fue entrevistado este martes y analizó el escenario económico.

Hoy 23:21

En una entrevista concedida al programa Libertad de Opinión, el periodista Willy Kohan analizó el escenario económico actual con eje en la volatilidad del dólar, la estrategia del Gobierno para contener la inflación y los riesgos políticos que atraviesan la economía nacional. “El dólar siempre es un tema vigente en la Argentina, aún cuando las aguas parecen tranquilas”, advirtió Kohan.

Según el periodista económico, el Gobierno decidió “privilegiar la estabilidad del dólar” como principal ancla antiinflacionaria, pero esa apuesta ya muestra signos de agotamiento. “Exageró con la política del dólar barato, hubo una especie de obsesión”, afirmó Kohan. Asimismo, detalló que ese camino derivó en distorsiones para la producción y el consumo. “Los sectores medios y medios altos aprovecharon para gastar en el exterior y, en lugar de sacar los dólares del colchón, lo engordaron”, explicó.

Kohan también se refirió a las tensiones que genera la grieta política en un año electoral clave. “La economía argentina está atada al dramatismo de las elecciones. Acá se juega todo o nada, como en una ruleta, y eso genera incertidumbre”, dijo. Sostuvo también que el Gobierno no escapó a esa lógica: “Eligió alimentar la grieta, lo que complica aún más el clima político y económico, sobre todo cuando se mezclan las campañas con los conflictos en el Congreso”.

Al analizar el impacto de estas decisiones sobre el mercado, Kohan señaló que “la Argentina se volvió cara para producir” y que, pese a no haberse registrado una caída en las reservas, hubo una desaceleración en la actividad económica. “El Gobierno eligió no recomponer reservas para sostener el dólar en $1.100, pero la realidad se impuso. Hoy tuvo que hacer volar las tasas de interés para que el mercado no se vaya al dólar”, advirtió.

Sobre el escenario electoral, Kohan relativizó el optimismo oficial. “El Presidente dice que va a arrasar, pero las encuestas muestran que puede irle bien, no que tenga un triunfo arrasador ni mayoría parlamentaria”, señaló. Y agregó: “Si al Gobierno le fuera mal en las elecciones, podríamos estar ante un ‘cisne negro’. Hoy la economía se mueve con el supuesto de que el oficialismo va a mejorar su presencia legislativa”.

Finalmente, hizo foco en las tensiones entre Nación y las provincias. “Muchos gobernadores reclaman por fondos pero tampoco promueven candidatos locales. Hay provincias como Corrientes donde esto se nota. El mundo observa estos gestos, muchos se están corriendo”, concluyó Kohan.