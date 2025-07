Estados Unidos impone aranceles adicionales a Brasil, elevando la tensión con el gobierno de Lula

Un arancel del 50% que marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento económico y político entre Estados Unidos y Brasil.

Hoy 17:39

En una movida inesperada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva este miércoles que impone un arancel adicional del 40% a Brasil, lo que eleva el gravamen total a un 50% para los productos provenientes del país sudamericano. La Casa Blanca divulgó el anuncio a través de un comunicado en el que explicó que la medida busca “abordar las políticas, prácticas y acciones recientes del gobierno brasileño” que considera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Trump explicó que los nuevos aranceles son la respuesta a los “ataques insidiosos” de Brasil contra las elecciones libres y los derechos fundamentales de libertad de expresión de los estadounidenses. En ese contexto, se acusa al gobierno de Brasil de coaccionar a empresas de EE. UU. para que censuren el discurso político y modifiquen sus políticas de moderación de contenido. Este punto alude directamente a la reciente decisión judicial del Supremo Tribunal Federal (STF) de suspender X (anteriormente conocida como Twitter) en Brasil por no cumplir con los requerimientos de moderación de contenido.

La medida ocurre en medio de una creciente tensión política y económica entre los dos países. Recientemente, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, manifestó en una entrevista con The New York Times que Brasil “nunca negociará como si fuera un país pequeño”, sugiriendo que, aunque reconoce el poderío de EE. UU., no se dejará intimidar por sus amenazas. Este enfrentamiento ha sido en gran parte impulsado por el apoyo que Trump brindó al expresidente Jair Bolsonaro, quien enfrenta acusaciones de golpismo en Brasil.

Trump también hizo énfasis en lo que considera una persecución política contra Bolsonaro y sus seguidores, acusando a Brasil de graves violaciones de los derechos humanos. A su juicio, las acciones del gobierno brasileño han socavado el estado de derecho y amenazan las libertades fundamentales.

Además de las tensiones ideológicas, los nuevos aranceles subrayan las crecientes diferencias sobre cuestiones de moderación de contenido en plataformas digitales. El gobierno de EE. UU. acusó a las autoridades brasileñas de tomar medidas sin precedentes para coaccionar a empresas tecnológicas estadounidenses, como X, con el objetivo de restringir la libertad de expresión.

La aplicación de estos aranceles podría tener consecuencias significativas para las relaciones comerciales entre ambos países, ya que Brasil es uno de los principales socios comerciales de EE. UU. en América Latina. La medida también refleja el clima de confrontación creciente en la política internacional, que podría intensificarse aún más con la evolución de la situación política en Brasil.