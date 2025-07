Video: investigan a un joven ecuatoriano por copiarse en el examen de residencias médicas con lentes espía

Investigan a un joven ecuatoriano por copiarse con lentes espía en el examen de residencias médicas. Casi 270 aspirantes volverán a rendir por presunto fraude.

Hoy 18:17

Un video viral encendió la alarma por un presunto fraude en el Examen Único de Residencias Médicas en Argentina. En las imágenes se observa a un joven ecuatoriano que habría utilizado anteojos especiales con cámara incorporada para copiarse durante la prueba y obtener respuestas desde afuera.

Según la investigación, los postulantes filmaban la hoja de examen con los lentes, salían al baño y enviaban el material grabado a un contacto externo que resolvía las preguntas. Luego, al regresar, recibían las respuestas, lo que explica los puntajes altísimos alcanzados por aspirantes de universidades que históricamente no figuraban entre los primeros lugares del ranking.

El Gobierno sospecha que se trata de médicos graduados en universidades ecuatorianas, cuyos títulos no cuentan con el respaldo internacional que sí tienen los títulos de medicina emitidos en Argentina. De acuerdo con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) de Ecuador no tiene reconocimiento por parte de la World Federation for Medical Education (WFME), ni está validado por el Sistema Iberoamericano de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SIACES) ni por el mecanismo ARCU-SUR del MERCOSUR.

Además, en muchas universidades de Ecuador, los promedios académicos no contemplan las materias desaprobadas, lo que distorsiona el rendimiento real y dificulta una comparación objetiva con los egresados del sistema argentino.

Repetirán el examen para casi 270 postulantes sospechados de fraude

A raíz de las denuncias, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Ministerio de Salud suspendió el orden de mérito vigente, reprogramó el cronograma y convocó a un nuevo examen para los aspirantes que obtuvieron 86 puntos o más.

En total, 268 postulantes deberán volver a rendir la prueba para ingresar a las residencias médicas. Según se publicó en el Boletín Oficial, el nuevo examen se realizará el próximo 4 y 5 de agosto.