Milei recibió en la Casa Rosada al historiador británico Niall Ferguson y reafirmaron su alianza

El escritor británico se mostró admirado por las políticas del presidente argentino y destacó su liderazgo político como una verdadera transformación para la región.

Hoy 22:44

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió en la Casa Rosada al reconocido historiador y escritor británico Niall Ferguson, quien, a lo largo de sus últimos artículos, expresó su apoyo a las reformas económicas y políticas impulsadas por el mandatario argentino. Este encuentro, reservado y de alto perfil, se da en un contexto en el que Ferguson ha descrito a Milei como un líder visionario con un enfoque radical que está marcando la diferencia no solo en Argentina, sino en el panorama global.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Ferguson, conocido por sus análisis históricos y económicos, se mostró muy impresionado por la gestión de Milei. En su cuenta de la red social X, el historiador destacó: “Una de las conversaciones más notables e impresionantes que he tenido con cualquier líder político en cualquier parte del mundo. Javier Milei no solo es un economista libertario apasionado; también es un líder visionario y un luchador intrépido por la libertad”.

El presidente estuvo acompañado por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y su vocero Manuel Adorni, mientras que Ferguson llegó acompañado por Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, quien también ha sido mentor de Ferguson durante su época como estudiante en Harvard.

Tras el encuentro en la Casa Rosada, Ferguson y Barbieri se dirigieron al Palacio de Hacienda, donde fueron recibidos por el ministro de Economía, Luis Caputo, y varios miembros del equipo económico. El historiador británico resaltó el trabajo del ministro Caputo y su equipo: “Me impresionó enormemente lo que escuché hoy en el Ministerio de Economía argentino. Luis Caputo y su equipo están sentando las bases de un milagro económico, trabajando incansablemente para poner fin a la era de bajo rendimiento de su país y relegar al peronismo al olvido”.

Este tipo de reconocimiento no solo refleja el impacto interno de las políticas de Milei, sino que también está teniendo repercusiones fuera de Argentina. En sus escritos, Ferguson se refirió al presidente argentino como un “gobierno radicalmente libertario”, destacando que el modelo económico implementado por Milei está desafiando las tendencias populistas que han marcado las últimas décadas. A su juicio, “la verdadera sorpresa no es que esté funcionando económicamente, sino que esta terapia de shock está funcionando también políticamente”.

Quién es Niall Ferguson

Niall Ferguson es uno de los historiadores más influyentes del mundo. Con una carrera destacada, es autor de 16 libros, entre ellos The Pity of War y Kissinger: 1923-1968: The Idealist. Su formación académica incluye un doctorado en Filosofía y ha sido galardonado con el título de Fellow of the Royal Society of Edinburgh. Actualmente, escribe en publicaciones como The Times y The Free Press.

En sus análisis sobre Milei, Ferguson también subrayó que el presidente argentino está llevando a cabo “hazañas sorprendentes que van mucho más allá de Sudamérica”, al demostrar que las políticas de libre mercado y el libertarismo político no son una moda pasajera, sino una realidad que está tomando fuerza en el mundo actual.