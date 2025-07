Con goles de Denett, Central Argentino logró un triunfazo frente a Güemes

El elenco bandeño superó 2 a 0 al Gaucho en el Osvaldo Juárez por la Zona B de la Liga Santiagueña.

Hoy 23:51

Central Argentino se impuso 2-0 ante Güemes en el estadio Osvaldo Juárez y sumó su primera victoria en el Torneo Clausura de la Liga Santiagueña, dentro de la Zona B. El conjunto de La Banda se quedó con tres puntos fundamentales para prenderse en la tabla.

El primer gol del encuentro lo marcó Jesús Denett a los 32 minutos de la primera parte. Ya en el complemento, el propio Denett volvió a decir presente: a los 30 minutos estiró la ventaja y sentenció el 2 a 0 definitivo para el Albo.

Con este resultado, Central Argentino llega a 4 puntos en el campeonato, tras una dura caída inicial ante Vélez y un empate ante Unión de Beltrán. En la próxima fecha volverá a ser local, esta vez ante Independiente de Fernández.

Por su parte, Güemes sigue sin ganar en el certamen. Solo suma un punto producto de la igualdad ante Mitre, y acumula derrotas frente a Vélez y Central. En la próxima jornada enfrentará a Agua y Energía, buscando cambiar el rumbo.

En División Reserva, Central Argentino también se quedó con el triunfo: fue 2-1

Cronograma:

Miércoles 30 de julio

Yanda 1-5 Independiente de Beltrán (Zona A)

Sportivo Fernández 0-1 Atlético Forres (Zona A)

Defensores de Forres 0-2 Instituto Santiago (Zona B)

Central Córdoba 1-0 Estudiantes (Zona A)

Unión de Beltrán 0-5 Independiente de Fernández (Zona B)

22:00 | Central Argentino 1-0 Güemes (Zona B)

Jueves 31 de julio

15:00 | Unión Santiago vs. Banfield (Zona A) – Público local

16:00 | Agua y Energía vs. Vélez de San Ramón (Zona B) – Público local

16:00 | Comercio vs. Mitre (Zona B) – Público local