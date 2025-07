“El dólar subió 9% en julio, pero los precios no se movieron porque los empresarios son más cautos”

En su columna para Radio Panorama, el periodista analizó la evolución de precios, el control del gasto público y las señales del mercado financiero.

Hoy 08:22

Este jueves, Osvaldo Granados analizó en su columna para Radio Panorama el escenario económico del país, destacando la estabilidad de precios en julio a pesar de una suba del 9% del dólar, el sólido control del gasto público y las oportunidades de inversión que señalan desde el exterior.

Según Granados, los analistas de precios ven con sorpresa que el aumento del dólar no tuvo el impacto inflacionario que solía generar en el pasado. “Querían saber al finalizar este mes por qué la suba del 9% del dólar no impactó en los precios en julio”, dijo. Explicó que hoy los empresarios son más cautos porque aprendieron de experiencias recientes: “Antes, cuando se liberó en parte el cepo cambiario y no se sabía cómo iba a ser el nuevo mercado, los precios siguieron al dólar, remarcaron y después tuvieron que dar marcha atrás”.

Ahora, explicó, las ventas están amesetadas, hay presencia de productos importados, y el poder adquisitivo de los salarios sigue muy limitado. “No hay aumentos importantes y no se puede trasladar cualquier suba de costos. No se emite plata y el Banco Central controla la cantidad de pesos”, afirmó.

Respecto al manejo del gasto público, Granados destacó el rol del ministro Luis Caputo: “Caputo profundiza el gasto público. Todas las dependencias del Estado tienen que informar en los primeros días del mes en qué van a gastar. Con ese control, el superávit fiscal es muy sólido, y esto hace que el resto funcione”.

Por otro lado, mencionó una señal positiva para los mercados: “El JP Morgan recomendó comprar acciones de tres empresas: Vista Energy, YPF y la Corporación Financiera Galicia. La macro está muy sólida y hay ventanas para hacer algunas inversiones”.

Finalmente, se refirió a la firmeza del dólar, que sigue sin retroceder a pesar de la política de tasas de interés: “El dólar sigue firme, a pesar de las tasas, no afloja”.