Cristin Milioti brilla con dos series nominadas al Emmy y un regreso muy esperado

La actriz atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera con papeles elogiados, presencia en dos series nominadas y un recorrido artístico que abarca teatro, cine y televisión.

Hoy 14:00

La actriz Cristin Milioti vive una de las temporadas más intensas y reconocidas de su carrera. Recientemente fue nominada por primera vez al Premio Emmy como Mejor Actriz Protagónica en una Serie Limitada, Antológica o Película para Televisión por su papel como Sofia Falcone, la compleja y fascinante villana de The Penguin, donde comparte escena con Colin Farrell.

Además, este año Milioti regresó a interpretar a Nanette Cole, uno de sus personajes más recordados, en el episodio "USS Callister" de Black Mirror, a ocho años de haberlo hecho por primera vez en 2017.

Entre The Penguin (con 24 nominaciones al Emmy) y Black Mirror (con 10 nominaciones), la actriz forma parte de dos de las cinco producciones candidatas a Mejor Serie Limitada o de Antología, consolidando su presencia en la élite de la televisión actual.

Cristin Milioti

Cristin Milioti cuenta con una trayectoria tan versátil como sólida. Fue nominada al Premio Tony por su protagónico en el musical de Broadway Once (rol que interpretó más de 500 veces entre 2011 y 2013), y ganó un Grammy por el álbum del elenco de ese espectáculo. En televisión ha participado en títulos de prestigio como The Sopranos, Fargo, The Good Wife, Nurse Jackie, 30 Rock y The Mindy Project, además de interpretar a la madre en la última temporada de How I Met Your Mother.

En cine, se destacó como la primera esposa del personaje de Leonardo DiCaprio en The Wolf of Wall Street, y coprotagonizó la aclamada comedia romántica Palm Springs junto a Andy Samberg.

Con una carrera que abarca teatro, cine y televisión, y con presencia en algunas de las producciones más elogiadas del momento, Milioti confirma su lugar como una de las intérpretes más completas y respetadas de su generación.