Colapinto, sincero sobre su mal momento en Alpine: “No la estoy pasando bien”

El piloto argentino atraviesa una racha negativa en la Fórmula 1 y expresó su frustración por los bajos resultados con la escudería francesa. Pide mejorar la confianza y la conexión con el equipo.

Hoy 15:27

El presente de Franco Colapinto en la Fórmula 1 dista mucho de ser el soñado. El piloto argentino, que había generado expectativa tras su debut en Imola, no logra afianzarse con el auto de Alpine y, tras varios fines de semana sin rendimiento, rompió el silencio y dejó una dura confesión: “No la estoy pasando bien”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En las últimas siete carreras, su mejor resultado fue en el Gran Premio de Emilia Romaña, donde finalizó 16°. Luego fue 13° en Mónaco, 15° en España, volvió a ser 13° en Canadá, repitió 13° en Austria, pero empeoró en las últimas dos: fue 20° en Gran Bretaña y 19° en Bélgica. Esa caída en el rendimiento encendió las alarmas y afectó directamente su confianza al volante.

“Imola fue casi mi mejor fin de semana, y era la primera vez que manejaba el A525. No tiene sentido que haya sido mi mejor momento. Desde ahí, todo fue cuesta abajo", reflexionó el joven de 21 años, que también apuntó a la falta de conexión con el equipo: "Hay que trabajar más la comunicación, tener una conexión más fuerte. No estamos pudiendo poner todo junto."

Consciente de que no logra adaptarse al monoplaza, Colapinto fue claro: “Desde el principio dije que me falta confianza con el auto, y eso no me deja girar como quiero. Me cuesta meter el auto en las curvas, y eso me baja anímicamente. El año pasado en Williams me sentía muy distinto: salía a pista y era rápido enseguida.”

Pese a todo, mantiene la esperanza de revertir el panorama. “Estamos trabajando mucho, pero sigue habiendo cosas por mejorar. Ojalá encontremos ese clic que necesitamos. A partir de ahí, creo que vamos a ir hacia arriba”, cerró.