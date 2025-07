Max Verstappen seguirá en Red Bull en 2026 y le puso fin a los rumores sobre Mercedes

El tricampeón mundial de Fórmula 1 confirmó su continuidad en la escudería austríaca.

Hoy 16:01

En la previa del Gran Premio de Hungría y justo antes del receso veraniego de la Fórmula 1, Max Verstappen despejó cualquier duda sobre su futuro: seguirá en Red Bull para la temporada 2026. Su nombre había sido vinculado insistentemente con Mercedes en los últimos meses, pero el propio campeón del mundo se encargó de cortar con las versiones.

Los rumores habían ganado fuerza tras las declaraciones de Toto Wolff, jefe del equipo alemán, quien reconoció públicamente que había tenido conversaciones con el tetracampeón mundial. Sin embargo, en la última fecha disputada en Bélgica, el austríaco cambió de tono y expresó su preferencia por mantener a su actual dupla: George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Consultado en Budapest sobre una supuesta cercanía con Wolff, el piloto de 27 años fue categórico: “La gente habla demasiado durante toda la temporada, mientras que el único que debería hablar no lo hace, y ese soy yo. Lo hago a propósito porque no tiene sentido tirar cosas al aire”, explicó. Verstappen dejó en claro que su plan nunca cambió. “Algunas personas disfrutan de crear drama, pero para mí siempre fue bastante claro. Ya estoy discutiendo con el equipo los cambios para el año que viene, así que eso significa que sigo con ellos”, aseguró. Y completó con una sonrisa: “Si mi barco está al lado del de Toto, será eso nomás... uno puede tener una relación personal sin que sea laboral. Creo que es momento de dejar de lado todos los rumores. Para mí siempre estuvo claro que me quedaba”.