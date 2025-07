Banfield y Unión Santiago quedaron a mano en el Roberto "Tito" Molinari

En uno de los encuentros correspondientes a la fecha 3 de la Liga Santiagueña, no hubo diferencias entre los bandeños y capitalinos, empataron sin goles.

Hoy 18:53

Banfield de La Banda y Unión Santiago empataron 0 a 0 en el estadio Roberto "Tito" Molinari, en un partido parejo correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña, en la Zona A.

Con este resultado, el equipo bandeño alcanzó los 2 puntos en el certamen, tras los empates ante Sarmiento y ahora Unión Santiago, sumados a la caída frente a Atlético Forres. En la próxima jornada visitará a Villa Unión en La Curva, en busca de su primer triunfo.

Por el lado del Tricolor, el presente tampoco es ideal: acumula 3 puntos en el torneo producto de tres empates consecutivos, sin poder festejar todavía. En la fecha 4 tendrá un duro compromiso ante Atlético Forres como visitante.

Resultado de Reserva:

Banfield (LB) 0 - Unión Santiago 4

Cronograma:

Miércoles 30 de julio

Yanda 1-5 Independiente de Beltrán (Zona A)

Sportivo Fernández 0-1 Atlético Forres (Zona A)

Defensores de Forres 0-2 Instituto Santiago (Zona B)

Central Córdoba 1-0 Estudiantes (Zona A)

Unión de Beltrán 0-5 Independiente de Fernández (Zona B)

Central Argentino 2-0 Güemes (Zona B)

Jueves 31 de julio

Unión Santiago vs. Banfield (Zona A)

Agua y Energía vs. Vélez de San Ramón (Zona B)

Comercio vs. Mitre (Zona B)