Jesica Cirio reflexionó sobre la paz interior tras las declaraciones de Elías Piccirillo

Tras el escándalo por las declaraciones de Elías Piccirillo desde la cárcel, Jesica Cirio compartió en redes sociales un mensaje sobre la felicidad y la paz interior.

Hoy 18:55

Este miércoles, Elías Piccirillo rompió el silencio desde la cárcel y, en una entrevista en A la tarde (América), habló por primera vez sobre los motivos de su divorcio con Jesica Cirio, un tema que, como era de esperar, generó gran repercusión. Piccirillo, acusado de estafa, aprovechó la ocasión para dar su versión de los hechos, lo que no tardó en generar respuestas desde el lado de la conductora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En medio de la polémica, Jesica Cirio prefirió no hacer comentarios directos sobre las palabras de su exesposo, pero en sus historias de Instagram, compartió una reflexión profunda que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La conductora repostió un reel de una cuenta de videos motivacionales, en el que se habla de la verdadera felicidad y la paz interior.

El mensaje que circuló en el video destaca que la felicidad no se trata de explosiones de alegría diarias, sino de estar en paz con uno mismo. "La felicidad real es estar en paz. Es mirarte al espejo y no tener ganas de huir. Es estar sola y no sentirte vacía", expresa el clip, mientras se muestran paisajes tranquilos de fondo.

Jesica agregó un mensaje de autoaceptación al compartir el video: “Yo no soy feliz porque todo me vaya bien, yo soy feliz porque ya no necesito que todo sea perfecto para sentirme bien, porque después de lo que pasé aprendí que la paz también es un éxito”. En un claro reflejo de su proceso personal tras su ruptura, la conductora subraya que la clave de la felicidad está en valorar lo pequeño, para poder disfrutar de lo grande.