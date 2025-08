Justin Timberlake reveló que padece la enfermedad de Lyme: "Me conmocioné demasiado"

El cantante confesó que pensó en suspender su última gira mundial “Forget Tomorrow” debido a los fuertes malestares que enfrentó en el escenario.

Hoy 00:04

Justin Timberlake sorprendió a sus fans al revelar que fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme durante su más reciente gira mundial Forget Tomorrow. El cantante pop mantuvo en secreto su estado de salud hasta el final de su tour, que concluyó el 30 de julio de 2025 y recaudó más de 73 millones de dólares tras 42 conciertos.

En un extenso mensaje publicado en Instagram, Timberlake explicó que convivió con síntomas severos mientras ofrecía sus shows en distintas ciudades del mundo. “He estado luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. No lo digo para que se sientan mal por mí, sino para arrojar un poco de luz sobre lo que he estado afrontando detrás de los escenarios”, escribió.

El intérprete de Rock Your Body confesó que al recibir el diagnóstico se sintió profundamente impactado y llegó a plantearse suspender toda la gira. “Si conocen esta enfermedad, saben que puede ser despiadadamente debilitante, mental y físicamente. Me enfrenté a una decisión: ¿abandonar la gira o seguir adelante? Decidí que la alegría de presentarme era mucho mayor que el estrés pasajero que sentía mi cuerpo”, relató.

La enfermedad de Lyme es causada por la bacteria borrelia, que se transmite a través de la picadura de garrapatas y provoca síntomas como erupciones, dolor muscular, fatiga extrema y problemas inmunitarios.

Timberlake destacó que continuar con el tour le permitió crear recuerdos inolvidables junto a sus seguidores y aseguró que espera inspirar a otras personas que enfrentan la misma enfermedad. “Me resisto a hablar de esto porque me educaron para guardarme algo así para mí solo. Pero quiero ser más transparente para que no se malinterprete”, concluyó el artista, quien planea involucrarse en iniciativas para apoyar a quienes viven con esta condición.