La preocupación de Franco Colapinto de cara a la clasificación en Hungría: "Estamos complicados"

El piloto argentino terminó 18° y 20° en las prácticas del viernes con el Alpine A525. Habló de falta de agarre, problemas de rendimiento a una vuelta y lo que necesita mejorar de cara a la qualy.

Hoy 14:45

En el primer día de actividad del GP de Hungría, Franco Colapinto quería salir a la pista, girar y ver dónde estaba parado en relación al resto. Terminado el viernes, la conclusión es la misma que en cada fecha: el Alpine rindió por debajo de lo esperado, con él finalizando 18° y 20° y Pierre Gasly quedando 13° y 19°, y deberá trabajar arduamente en el set up del A525 para cambiar la mano el sábado. Así como está, el pibe ya advirtió que "estamos complicados".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"En general, no encontramos agarre. No sé, nos está costando mucho acá.... hay que entender el porqué hoy a la noche. Obvio que es solo el viernes, pero hay que trabajar duro para estar más fuertes. Hoy estamos bastante lejos. Los dos (NdeR: por él y Gasly) probamos cambios que no funcionaron, diferentes caminos, diferentes direcciones y hay que evaluarlas. Pero un día complicado, estamos muy lejos en general y es difícil entender por qué", fue lo primero que marcó Colapinto.

En cuanto al desarrollo de la sesión, el pibe indicó que "siempre que estoy adelante, me adapto rápido y estamos rápidamente ahí, pero después los otros mejoran y nosotros no". En la fecha pasada, en Spa-Francorchamps, uno de los problemas más grandes era que el neumático se sobrecalentaba y perdía agarre. En Hungaroring, parece que ese mal se prolongó. "Hay trabajo por hacer porque estamos complicados", continuó.

Por último, Franco explicó que no se ve tan mal para la carrera, que durará 70 vueltas, pero que será fundamental hacer una buena qualy por tratarse de un circuito con pocas zonas de sobrepaso. Para esa instancia, en la que hay que marcar una buena vuelta, la ve difícil: "Los problemas que tenemos a una vuelta se exageran mucho más y se hacen mucho más grandes. Estamos más competitivos en ritmo de carrera. No es lo ideal acá, hay que clasificar bien, si no es muy difícil".

Cómo seguirá el fin de semana de Franco Colapinto en Hungría

A esta fecha, que será la última antes del parate por el verano europeo (durará alrededor de un mes), le quedan tres sesiones. La más inmediata es la FP3, que se disputarán el sábado a las 7.30. Luego se vendrá lo bueno...

Ese mismo sábado, a partir de las 11.00, tendrá lugar la clasificación, que definirá la grilla de partida. En tanto, el domingo a las 10.00 será la carrera, que al igual que toda la actividad será transmitida por Fox Sports y Disney+ Premium.