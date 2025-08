Colapinto corre la clasificación de Hungría con el objetivo de mejorar su desempeño y salir del fondo

El piloto argentino sale a pista nuevamente buscando una buena posición de cara a la carrera del domingo.

Hoy 07:05

Este sábado, el argentino Franco Colapinto volverá a salir a pista en el Gran Premio de Hungría, donde disputará la tercera y última práctica libre antes de la clasificación rumbo a la carrera del domingo.

El piloto de Alpine mostró una mejora entre las dos primeras sesiones del fin de semana. En la FP1, Colapinto terminó a poco más de tres décimas y media de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero en la FP2 acortó la diferencia a tan solo una décima, lo que generó buenas sensaciones en el garaje del equipo francés.

Colapinto, autocrítico con el rendimiento

A pesar del avance, el argentino reconoció que aún hay aspectos por mejorar. “Siempre que empieza la sesión estoy adelante. Me adapto rápido. Pero después los otros mejoran y nosotros, no. Es algo que nos está costando. Nos caemos, no mejoramos”, explicó Colapinto, quien subrayó que el auto todavía presenta complicaciones en el manejo.

Dónde y cuándo ver a Franco Colapinto

Todas las actividades del GP de Hungría se podrán seguir en vivo por Fox Sports y Disney+, tanto la práctica como la clasificación y la carrera.

Agenda de Colapinto en el GP de Hungría: