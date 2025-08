La Joaqui respondió a las críticas en La Voz Argentina: "No siempre hace falta corregir"

La cantante de RKT se defendió de las críticas recibidas por su rol como co-coach en La Voz Argentina y habló sobre su postura de apoyo genuino hacia los concursantes, más allá de las correcciones técnicas.

La Joaqui, quien se desempeña como co-coach de Luck Ra en la nueva edición de La Voz Argentina, ha sido protagonista no solo de aplausos, sino también de duras críticas en redes sociales. A raíz de su creciente visibilidad en el programa, la cantante reveló en una reciente entrevista que no fue ajena a los comentarios negativos de los usuarios. “Me decían que no tiro un centro o que no aporto nada, que solo hago chistes”, contó, visiblemente afectada.

A pesar de las críticas, La Joaqui defendió su rol y dejó en claro que su forma de aportar a los concursantes es desde una perspectiva diferente. “Me parece muy loco que tengamos asumido que sumarle a alguien es corregirle en sus faltas”, expresó la cantante, destacando que su enfoque es brindar apoyo emocional y motivacional, en lugar de centrarse exclusivamente en correcciones técnicas.

Consciente de su falta de experiencia en canto técnico, La Joaqui explicó que lleva solo dos años tomando clases de canto, lo que limita su capacidad para realizar correcciones precisas. "Mi aporte tiene que ser desde otro lugar", afirmó, resaltando su enfoque más personal y humano al acercarse a los concursantes.

En sus declaraciones, también recordó su propio camino hacia el éxito en la música y la importancia de sentirse escuchado. “Cuando vos querés ser alguien, sentís que es inalcanzable ser alguien a quien le va bien en el arte”, confesó. Y agregó: “A veces uno no necesita que lo corrijan para que las cosas le salgan bien, a veces necesita sentir que alguien genuinamente te escucha”.

Al mirar atrás y reflexionar sobre su paso por el programa, La Joaqui se mostró arrepentida de no haber disfrutado más la experiencia. "Posta, quisiera haberlo disfrutado. Lo sufrí tanto queriendo hacer un buen rol que se me pasó", confesó, demostrando la presión que sentía al tratar de cumplir con las expectativas del público y el equipo.