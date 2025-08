Morena Rial expuso al famoso que le tiró onda y lanzó picantes declaraciones tras recuperar su Instagram

La hija de Jorge Rial reapareció en redes con polémicas confesiones: reveló quién le escribió mensajes con segundas intenciones y habló de su insólita condición para volver a trabajar.

Hoy 12:39

Morena Rial volvió a encender la polémica tras recuperar su cuenta oficial de Instagram, la misma que le habían suspendido meses atrás. Fiel a su estilo sin filtros, la mediática lanzó varias bombas que no pasaron desapercibidas para sus seguidores.

La joven, que en los últimos días se convirtió en meme por sus gestos durante una entrevista, decidió exponer al famoso que le envió mensajes privados con segundas intenciones. Todo comenzó cuando un seguidor le preguntó si Wanda Nara se había reconciliado con L-Gante, después de que se mostraran juntos en Europa.

“Puro circo, él luego le envía DM a todas. Obvio, yo no quise nada”, disparó Morena con una carita feliz, dejando claro que el referente de la cumbia 420 le escribió y que ella lo rechazó. Hasta el momento, L-Gante no hizo declaraciones al respecto, pero fue visto en Ibiza acompañado de otra mujer, una imagen que, según trascendió, habría molestado a Wanda Nara, quien este sábado regresó a la Argentina para reencontrarse con sus hijos.

Morena Rial y su insólita condición para volver a trabajar

Morena Rial también volvió a estar en el centro de la escena tras confirmar que consiguió trabajo, luego de que la Justicia le exigiera tener un empleo tras quedar detenida por dos intentos de robo en Villa Adelina y Castelar.

En diálogo con LAM (América), la hija de Jorge Rial explicó cuál será su próximo proyecto laboral: “Mi bebé me va a dar laburo”, dijo entre risas, abrazando a su abogado Alejandro Cipolla, que la acompaña en cada escándalo mediático.

Sin embargo, la mediática sorprendió al poner una particular condición para trabajar: “No, bueno. Pará, pará. Tampoco a las 8 de la mañana. Ustedes se levantarán a las 8 de la mañana, yo no. Los amo a todos, vuelvo a ser meme, chicos, pero ni en pedo me levanto a las 8 de la mañana”, lanzó sin filtro.

Sus dichos generaron una catarata de críticas en redes sociales, donde volvieron a acusarla de “parásita”, “mantenida” y “delincuente”. Lejos de quedarse callada, Morena Rial parece decidida a seguir dando de qué hablar.