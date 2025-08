Mascherano, sobre la lesión de Messi: “Seguramente algo tenga, pero quizás no sea tan grave”

El DT de Inter Miami se refirió a la salida temprana de su capitán ante Necaxa. Confirmó una molestia en el isquiotibial derecho y esperarán los estudios para conocer el diagnóstico.

Hoy 00:56

La alarma se encendió temprano en el partido entre Inter Miami y Necaxa, cuando Lionel Messi pidió el cambio a los 10 minutos del primer tiempo tras sentir una molestia en el isquiotibial derecho. La situación generó preocupación en el banco, pero tras el encuentro, el técnico Javier Mascherano se mostró moderadamente optimista sobre el estado físico del capitán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Leo sintió una molestia y hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión”, declaró el entrenador en conferencia de prensa. Y agregó: “Seguramente algo tenga, pero quizás no sea tan grave porque no estaba dolorido. Si sintió una molestia y por eso salió.”

El reemplazo fue inmediato: ingresó Federico Redondo, también argentino, en lugar de la “Pulga”, quien se retiró al vestuario acompañado por el cuerpo médico del club estadounidense.

El parte oficial aún no fue emitido, pero se espera que en las próximas horas los estudios médicos confirmen la magnitud de la lesión. Por ahora, en Inter Miami prefieren no adelantarse y mantener la calma.