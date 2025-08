El posteo de Alpine tras las demoras en las paradas en boxes de Franco Colapinto en Hungría

Luego del papelón en el último Gran Premio de la Fórmula 1, la escudería francesa dejó un mensaje en las redes sociales.

Hoy 16:03

Franco Colapinto no se guardó nada tras el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. El piloto argentino finalizó en la 18ª posición, por delante solo de su compañero Pierre Gasly (19°) y del británico Oliver Bearman, que abandonó por un desperfecto técnico. Luego de la carrera, el pilarense apuntó directamente contra su equipo: Alpine.

"Una carrera para el olvido. Fue un desastre", lanzó Colapinto, visiblemente frustrado por la actuación de la escudería francesa, especialmente por las dos demoradas paradas en boxes que condicionaron toda su performance.

Errores clave en los boxes

El principal problema de Alpine se evidenció en los pit stops. En la vuelta 14, Colapinto ingresó para montar neumáticos duros, pero la parada se extendió hasta los 11,1 segundos, un tiempo inadmisible en la categoría. “Dios mío…”, exclamó el argentino por la radio, sin poder creer lo ocurrido.

La situación no mejoró: en su segunda parada, el equipo volvió a fallar, demorando 7,2 segundos. Las pérdidas de tiempo provocaron que el argentino tuviera que lidiar con banderas azules constantes por parte de los líderes que lo doblaron dos veces.

Las críticas y el comunicado de Alpine

Ante la ola de cuestionamientos, Alpine publicó un breve comunicado en redes sociales: “En las buenas y en las malas. Este grupo nunca se rinde. Una semana más para las vacaciones de verano. Sigamos adelante", acompañado de imágenes del trabajo del equipo en Hungaroring.

Sin embargo, las explicaciones no convencieron a Colapinto. “No fue mala la largada, pero no tuve grip atrás y me fui afuera. Gané un par de puestos pero los perdí rápido. Después paramos muy temprano y los errores en boxes nos costaron caro”, expresó el piloto tras la competencia.

Momento para el descanso

Con autocrítica y ganas de revancha, Colapinto cerró: “No creo que teníamos tan mal ritmo, pero no ejecutamos bien. Tuvimos muchos errores. Hay que seguir trabajando y mejorar. No viene mal un poco de descanso y volver más fuerte”.

El joven argentino buscará revertir la imagen tras el receso veraniego de la Fórmula 1, con la expectativa de que Alpine le brinde herramientas más confiables para competir al máximo nivel.