Luis Ventura habló sobre el violento ataque que recibió: “Vi a los jugadores con la faca en la mano”

El periodista se refirió en ¿Y mañana qué? a la agresión que vivió en la cancha de Central Ballester.

Hoy 20:09

“Vi a los jugadores con la faca en la mano”. La frase de Luis Ventura resuena como un testimonio directo de la violencia que, según su relato, marcó el partido entre Central Ballester y Victoriano Arenas el pasado domingo 27 de julio. El periodista y director técnico, aún convaleciente por las lesiones sufridas, no solo denuncia la brutalidad del ataque, sino que anticipa acciones legales y expone un entramado de corrupción que, a su juicio, afecta a las divisiones menores del fútbol argentino.

El episodio, que dejó al periodista hospitalizado y le impidió asistir a la ceremonia de los Martín Fierro de Radio, tuvo repercusiones tanto en su salud como en su actividad profesional. Invitado al programa ¿Y mañana qué? de TN, el conductor detalló la secuencia de los hechos y la respuesta institucional que recibió tras la agresión.

Según relató, Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, se comunicó con él para asegurarle que el organismo intervendrá y aplicará sanciones a la institución responsable del incidente. “Independientemente de lo que haga la AFA, yo a Ballester le voy a hacer juicio. Me pegaron adentro del club y adentro de la cancha. No hay nadie preso, tampoco cuando me atacaron en 2018. Si ves las imágenes, ¡me están pateando la cabeza en el piso! ¿Queda claro?”, expresó el conductor de Secretos verdaderos (América) en diálogo con Luciana Geuna.

La reacción de la AFA y las medidas disciplinarias han sido, según el testimonio de Ventura, insuficientes y desproporcionadas. El director técnico subrayó que Victoriano Arenas, club al que representa y que fue víctima del ataque, recibió el mismo número de suspensiones que Central Ballester, pese a que este último fue señalado como el responsable del incidente. “Victoriano Arenas, que fue víctima, no victimario, de todo un ataque y una agresión, tuvo seis jugadores suspendidos por ese partido y tres lesionados. Salió a la cancha con nueve menos. Tuvo a los mismos suspendidos que Ballester, que provocó el incidente, y con jugadores, a los que yo vi, con la faca en la mano”, denunció.

Más allá de la violencia física, Ventura vinculó el ataque con el fenómeno de las apuestas clandestinas, un flagelo que, según su visión, corrompe la integridad de las categorías de ascenso. Alertó sobre intentos de soborno a clubes para que “vayan para atrás” y mencionó que “algunos juegan en un horario favorable para las apuestas en Rusia”. Esta referencia apunta a la manipulación de resultados y a la influencia de intereses ajenos al deporte en el desarrollo de los partidos.

La denuncia pública de Ventura no se limitó a los medios tradicionales. En su cuenta de Instagram, identificó al presunto agresor como “Sebas Maurito”, aunque evitó dar el apellido completo. Además, responsabilizó a quienes permitieron el ingreso de barras bravas al campo de juego, ampliando el foco de la acusación hacia la complicidad institucional. “El energúmeno y cobarde que me dejó así y hasta pudo matarme se llama Sebas Maurito”, publicó en la red social.

El periodista prometió que continuará revelando detalles sobre la corrupción en el fútbol de ascenso y señaló la existencia de personajes que, según sus palabras, “sobornan pibes” y “pudren la frescura del fútbol sano”.

El sábado en su programa, el periodista se refirió a cómo avanza la investigación para encontrar a los responsables de su ataque y mencionó la intervención de la ministra de Seguridad de la Nación. “Me llamó la atención, sobre todo por mi contacto y mi conocimiento de Patricia Bullrich con quien no he tenido trato, ni he cruzado palabra en toda mi vida. Ella como ministra de Seguridad de la Nación hoy se comunicó para informar quién fue el agresor que me dejó la cara así. Me desfiguró la cara, a propósito de lo que ha sido un nuevo ataque. Fue el segundo que nace del club Central Ballester en 6 años. Fue uno en donde no hubo muertos de puro milagro en la cancha de Ballester, algo que se debería empezar a investigar”, contó.