Con De Paul y Suárez de figuras, Inter Miami derrotó a Pumas y avanzó en la Leagues Cup

Tras empezar perdiendo, el conjunto de Javier Mascherano triunfó por 3-1 gracias a los tantos del argentino, el uruguayo y Tadeo Allende. De esta forma clasifica a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Hoy 22:50

Inter Miami avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup tras vencer por 3 a 1 a Pumas UNAM en condición de local. El equipo dirigido por Javier Mascherano no contó con la presencia de Lionel Messi, quien continúa recuperándose de una lesión muscular.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto mexicano abrió el marcador a los 34 minutos con tanto de Jorge Ruvalcaba, pero antes del cierre del primer tiempo Rodrigo De Paul empató el partido a los 44'. Ya en el complemento, Luis Suárez, de penal a los 59', y Tadeo Allende, en la misma fracción, sellaron la victoria para los de Florida.

Sin su gran figura en cancha, Inter Miami mostró carácter, aprovechó su localía y consiguió un triunfo clave ante un rival que había comenzado mejor. Ahora, el equipo estadounidense espera rival en la próxima fase del certamen continental.