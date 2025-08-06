El psiquiatra de Julieta Prandi contó cómo afectaron los abusos de Contardi en su relación con Emanuel Ortega

Rafael Herrera Milano declaró en el juicio que la conductora y actriz le inició a su exmarido por abuso sexual y violencia de género.

Este miércoles en el Tribunal Oral N° 2 de Campana se lleva adelante el juicio que Julieta Prandi le inició a su exmarido, Claudio Contardi, por violación. El psiquiatra de la modelo, Rafael Herrera Milano, declaró y contó cómo afectaron a la modelo los abusos de su exmarido en su relación con Emanuel Ortega.

“El tratamiento inició en 2022″, dijo el psiquiatra. Y recordó: “Me llamó la atención algo que se da muy pocas veces y que se nota en la mirada de los pacientes, que es cuando sufren un trauma. Hay una mirada difícil de explicar, pero que se reconoce”.

En este sentido, destacó que la modelo presentaba problemas para dormir: “Para ella era ir a combatir, no era un espacio de descanso (...) Era un loop permanente donde las imágenes pasadas se le venían al presente y no se las podía sacar de la cabeza”.

Sobre el tratamiento, indicó: “Tuvimos no menos de 30 consultas. Tuvo sus altos y bajos. Hoy continúa medicada”. Sobre el proceso, ejemplificó: “Pasaron cosas muy llamativas que son muy duras de revertir. De pronto estaba en el consultorio y le daban arcadas. No quería decirme por qué. Después de meses dijo que fue algo que le quedó cuando padecía el abuso de su pareja y él eyaculaba”.

Incluso señaló que las secuelas aún continúan. “Ha tenido problemas íntimos con su pareja actual, con relación al antecedente de su anterior pareja”, sostuvo, en referencia al vínculo de la modelo con Emanuel Ortega que se inició en septiembre del 2020.

Luego de señalar que el relato de la víctima es verosímil, resumió: “No se observaron signos de simulación o de parasimulación o de sobresimulación. No hubo nada, se sostuvo en el tiempo, fue congruente y conducente”. “Hay una probabilidad muy positiva de que Julieta haya sido víctima de abuso”, cerró.