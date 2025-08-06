Wanda Nara lanzó una provocadora publicidad de maní tras el video íntimo de Mauro Icardi

La empresaria se convirtió en la cara de una campaña cargada de ironía, luego del escándalo por la filtración del video íntimo de su ex pareja. “Orgullosamente manicera”, lanzó en Instagram.

Hoy 21:30

Después de que se viralizara un supuesto video íntimo de Mauro Icardi, grabado años atrás y motivo de nuevas tensiones mediáticas, Wanda Nara sorprendió con una estrategia inesperada: protagonizó una publicidad de maní repleta de humor, dobles sentidos y mensajes dirigidos —sin nombrarlo— a su ex pareja.

Todo comenzó con una broma que Wanda hizo en sus redes sociales, cuando —en tono sarcástico— comentó que estaba por hacer una publicidad de maní. Lo que parecía un chiste se volvió realidad: la conductora y empresaria compartió en su cuenta de Instagram el spot de una reconocida marca de productos a base de maní, con un guion que no pasó desapercibido.

En el clip, se la ve recorrer su cocina mientras prueba distintas presentaciones del snack, con frases cargadas de intención. “No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego”, dice, mirando fijo a cámara. Más adelante, redobla la apuesta: “Fanática desde siempre… y ahora oficialmente”, agrega con una sonrisa cómplice.

El broche final de la publicidad es una frase que desató comentarios en redes: “Orgullosamente manicera”, remata, dejando claro que el contenido tiene un fuerte guiño a la reciente polémica.

La campaña fue celebrada por miles de seguidores, que aplaudieron su actitud descontracturada y su capacidad para capitalizar el escándalo con ironía. En pocas horas, el video superó las cien mil reproducciones y generó todo tipo de reacciones, desde memes hasta elogios por su manejo mediático.

Una vez más, Wanda Nara demuestra que sabe moverse como nadie en el mundo del espectáculo y las redes sociales, convirtiendo incluso las polémicas más personales en oportunidades para mantenerse en el centro de la escena.