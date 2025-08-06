Russo mueve las fichas: Boca prepara sorpresas para recibir a Racing

El DT del Xeneize paró dos equipos en el entrenamiento del miércoles y dejó indicios del once con el que buscará cortar la mala racha. Cambios en todas las líneas, Cavani afuera y Zeballos como titular.

Hoy 21:37

En la anteúltima práctica antes del duelo del sábado ante Racing, el entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, sorprendió con los equipos que paró en el entrenamiento de este jueves. Pensando en cortar la racha sin triunfos, el DT dispuso modificaciones en todas las líneas, excepto en el arco, donde sigue firme Agustín Marchesín.

La principal novedad fue la presencia de Exequiel Zeballos como titular en lugar de Edinson Cavani, pese a que el uruguayo está en óptimas condiciones físicas. El "Changuito", con pocos minutos tras el Mundial de Clubes, fue elegido para acompañar a Miguel Merentiel en la delantera.

También hubo cambios en la defensa y el mediocampo: Juan Barinaga ocupó el lugar de Luis Advíncula, mientras que Williams Alarcón y Malcom Braida reemplazaron a Tomás Belmonte y Alan Velasco. Braida, quien viene de San Lorenzo, jugó por izquierda, la posición que más conoce bajo el mando de Russo.

El probable once titular de Boca para el sábado sería:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida; Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

Además, Russo armó un segundo equipo con esquema similar al que usa Racing en ataque. En ese once sí estuvo Cavani, acompañado por Brian Aguirre y Lucas Janson. En la zaga central se probaron Ignacio Miramón y Luciano Di Lollo, mientras que Ayrton Costa sumó algunos minutos sin exigirse, ya que sigue en recuperación.

Entre los que no arrancaron en ninguno de los dos equipos aparecen nombres importantes como Carlos Palacios, Milton Giménez y Kevin Zenón, aunque se espera que estén entre los convocados.