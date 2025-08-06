Video: el gesto de una arquera de las inferiores de Central Córdoba se robó el corazón de todos

Dio una lección de deportividad al acercarse a felicitar a las jugadoras de Mitre, que salieron campeonas.
En tiempos donde la competencia muchas veces se impone por sobre el compañerismo, el gesto de Jazmín Anzani se vuelve ejemplar. Una postal que va más allá del resultado y nos recuerda que el verdadero triunfo está en cómo elegimos comportarnos, incluso cuando ganamos.
En la categoría Sub-15, el conjunto de Mitre se llevó el título tras un contundente 3-1 ante Central Córdoba, en un partido disputado con intensidad y talento juvenil. Sin embargo, lo más destacado no vino desde el marcador, sino desde un gesto que trascendió el resultado: Jazmín Anzani, arquera de Central Córdoba, fue la única jugadora que al finalizar el encuentro se acercó a felicitar a sus rivales. Un acto de respeto, humildad y grandeza que emocionó a todos los presentes y que dignifica el espíritu del deporte.
La jornada también dejó lugar para otra gran definición: en la categoría Sub-13, Sarmiento de La Banda se quedó con el campeonato tras vencer a Mitre por 2-1. Con un cierre cargado de emociones, goles y gestos que enaltecen los valores del deporte, el fútbol femenino santiagueño volvió a demostrar que está en pleno crecimiento y que en cada rincón de la provincia hay talento, pasión y nobleza.