Video: el gesto de una arquera de las inferiores de Central Córdoba se robó el corazón de todos

Dio una lección de deportividad al acercarse a felicitar a las jugadoras de Mitre, que salieron campeonas.

Hoy 21:42

En tiempos donde la competencia muchas veces se impone por sobre el compañerismo, el gesto de Jazmín Anzani se vuelve ejemplar. Una postal que va más allá del resultado y nos recuerda que el verdadero triunfo está en cómo elegimos comportarnos, incluso cuando ganamos.

En la categoría Sub-15, el conjunto de Mitre se llevó el título tras un contundente 3-1 ante Central Córdoba, en un partido disputado con intensidad y talento juvenil. Sin embargo, lo más destacado no vino desde el marcador, sino desde un gesto que trascendió el resultado: Jazmín Anzani, arquera de Central Córdoba, fue la única jugadora que al finalizar el encuentro se acercó a felicitar a sus rivales. Un acto de respeto, humildad y grandeza que emocionó a todos los presentes y que dignifica el espíritu del deporte.

La jornada también dejó lugar para otra gran definición: en la categoría Sub-13, Sarmiento de La Banda se quedó con el campeonato tras vencer a Mitre por 2-1. Con un cierre cargado de emociones, goles y gestos que enaltecen los valores del deporte, el fútbol femenino santiagueño volvió a demostrar que está en pleno crecimiento y que en cada rincón de la provincia hay talento, pasión y nobleza.