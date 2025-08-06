Dos jóvenes resultaron heridos tras un insólito accidente

El conductor de una moto embistió a un joven que salía de cancha de fútbol. Ambos resultaron heridos y hospitalizados.

Hoy 22:48

Un particular accidente se produjo alrededor de la 19 horas en el barrio La Merced, donde un motociclista embistió violentamente a un peatón que salía de un complejo deportivo.

El insólito siniestro se produjo sobre calle José Ingenieros y Esquiú donde un joven que se retiraba de una cancha de fútbol se atravesó en el recorrido de un motovehículo, produciéndose una violenta colisión.

Como consecuencia tanto el motociclista como el peatón sufrieron lesiones diversas y fueron trasladados en la ambulancia municipal a la guardia del Hospital Zonal.

Tomó participación en el hecho además personal policial de la Comisaría 41, que se hizo presente en el lugar.