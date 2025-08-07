La publicidad de Wanda Nara resucitó la "Icardiada" y la comparación con su pasado

La campaña publicitaria de Wanda Nara, que la muestra como imagen de una marca de maní, desató comparaciones con una antigua publicidad en la que se burló de Maxi López. La polémica sobre su relación con Icardi parece nunca tener fin.

Hoy 08:13

Wanda Nara volvió a ser el centro de la polémica, pero esta vez no solo por su reciente campaña publicitaria con una marca de maní, sino por la inevitable comparación con un comercial que protagonizó hace más de una década. La publicación de su nueva campaña en redes sociales, donde se la ve promocionando la marca con el mensaje “Cuando algo me gusta, me la juego. Orgullosamente manisera”, reavivó viejos recuerdos de la "Icardiada". En este contexto, muchos no tardaron en recordar una de las publicidades más controversiales de la mediática.

Hace diez años, Wanda Nara y Mauro Icardi comenzaban a hacer noticia, pero en aquel entonces, el joven futbolista todavía estaba en el centro de un escándalo con Maxi López, su entonces amigo, por haberse enamorado de la esposa de este, lo que desató una serie de conflictos que seguirían por años. En ese entonces, Icardi, que jugaba en el Inter de Milán, protagonizó una campaña publicitaria para una marca de gaseosa, donde el tema de fondo era una canción de Babasónicos con la letra “Oh sí, estoy mirando a tu novia, ¿y qué?”. Esta provocativa frase, que muchos entendieron como una burla hacia Maxi López, quedó grabada en la memoria de los fans.

A raíz de ese comercial, la relación de Icardi con López quedó marcada por las indirectas y las risas de quienes tomaron a la campaña como una afrenta. Con el paso del tiempo, la historia continuó entre ellos con la aparición de Wanda Nara en el centro de la escena, quien también ha protagonizado su propia cuota de polémicas.

Ahora, con la reciente campaña de Wanda como embajadora de una marca de maní, el recuerdo de aquella publicidad vuelve a cobrar relevancia, ya que muchos usuarios de redes sociales señalaron que el mensaje de Nara en su nuevo posteo podría ser una clara referencia a las antiguas disputas con su ex pareja. “La burla hacia Icardi es clara,” comentaron algunos, relacionando la nueva publicación con la publicidad que hace años atrás, de forma indirecta, ya había alimentado la animosidad entre los tres.