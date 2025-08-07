Violencia en Bogotá: batalla campal antes del recital de Damas Gratis dejó un muerto y varios heridos

Un feroz enfrentamiento entre barras de equipos de fútbol colombianos provocó la cancelación del recital de Damas Gratis en Bogotá. El altercado dejó una víctima fatal y al menos cinco heridos, algunos con cuchillos y palos.

Hoy 08:18

En la previa de un esperado recital de Damas Gratis en Bogotá, se desató una violenta batalla campal entre barras de equipos de fútbol locales, que culminó con un muerto y al menos cinco heridos. El incidente ocurrió este miércoles por la noche, en el marco del cierre de la gira de la banda de cumbia por Colombia, que tenía programada su última presentación en el Arena de Bogotá.

Las imágenes del violento enfrentamiento rápidamente se viralizaron en las redes sociales. En los videos se observa cómo los miembros de las barras de fútbol comenzaron a discutir y, poco después, se desataron los golpes. La situación se intensificó cuando los barras empezaron a arrojar objetos y a golpear a otros con palos, mientras que algunos de los participantes portaban cuchillos.

Las autoridades del Movistar Arena, lugar donde se iba a desarrollar el concierto, no tardaron en emitir un comunicado lamentando los hechos y anunciando la suspensión del recital por motivos de seguridad. En el texto, explicaron que la medida se tomó para proteger a los asistentes y colaboradores, y pidieron la intervención de las autoridades para poder recuperar el orden en el recinto. Además, informaron que el estadio fue evacuado para garantizar el bienestar de todos los presentes.

Aunque los enfrentamientos cesaron dentro del estadio, los incidentes continuaron en los alrededores, lo que llevó al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a pronunciarse sobre la situación. A través de sus redes sociales, el mandatario lamentó la muerte de una persona en las afueras del Movistar Arena, quien, según las primeras informaciones, habría sido atropellado. Galán también condenó la violencia, afirmando que “este tipo de hechos no puede ser aceptado como normal” y aseguró que varios de los heridos estaban siendo atendidos en distintos hospitales de la ciudad.

“Los hechos violentos sucedidos antes de un concierto son absolutamente repudiables”, expresó el alcalde, quien convocó a una reunión con los organizadores del concierto, representantes del establecimiento y las autoridades locales para establecer responsabilidades sobre lo sucedido.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Bogotá explicó en un comunicado que la organización logística y de seguridad del evento fue desbordada por el comportamiento violento de los asistentes. Ante la situación, fue necesario el ingreso de unidades especializadas de la Policía Nacional para controlar el desorden y permitir la salida segura de los asistentes. Además, informaron que cinco personas fueron heridas con armas cortopunzantes, y están siendo atendidas en diferentes centros asistenciales de la ciudad.