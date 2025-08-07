Fuentes y Dapello participaron de la premiación a los equipos ganadores del torneo de Fútbol Femenino Copa Santiago Ciudad

La competencia deportiva se desarrolló con la participación de conjuntos de la primera categoría, la reserva, Sub 15 y Sub 13 de 20 clubes de toda la provincia.

Hoy 08:57

La intendente, Ing. Norma Fuentes, el secretario de Deportes de la provincia, Carlos Dapello y el presidente de la Federación Santiagueña de Fútbol, Francisco Pesce, encabezaron la entrega de premios a los equipos ganadores del Torneo de Fútbol Femenino “Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora” cuya final por la Copa Santiago Ciudad se jugó en el Estadio “Alfredo Terrera”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La competencia deportiva organizada por la Federación Santiagueña de Fútbol, la Municipalidad de la Capital y la Secretaría de Deportes de la Provincia en el marco del programa de festejos por el aniversario de la ciudad, se desarrolló con la participación de conjuntos de la primera categoría, la reserva, Sub 15 y Sub 13 de 20 clubes de toda la provincia.

En la oportunidad, la Ing. Fuentes agradeció a las familias por el acompañamiento y a las jugadoras por el elegir el “fútbol como una disciplina en crecimiento” y destacó que se decidió el torneo como “una práctica regular dentro del festejo del mes de julio”.

Asimismo, resaltó la perseverancia de las jóvenes deportistas, por su espíritu de comunidad y celebró que el deporte facilita un contexto de amistad y de integración que hace crecer aún más el fútbol femenino en Santiago del Estero.

Participaron también del acto de premiación, el vicepresidente del Club Central Córdoba, Víctor Paz Trotta; el secretario de Gobierno, Néstor Machado y el subsecretario del área, Diego Brunet.

En esta edición, recibieron los primeros premios de manos de las autoridades el Club Central Córdoba ganador de la primera categoría y de la reserva; el Club Atlético Mitre en el Sub 15 y el Club Atlético Sarmiento en el Sub 13.