Tres estrenos renuevan la cartelera de Cine Sunstar

Llegan la animación Hola Frida, la comedia Otro viernes de locos y la cinta de terror La hora de la desaparicion. Además, se reestrena el clásico El viaje de Chihiro.

Hoy 10:05

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, son tres las novedades que se suman a la grilla de propuestas para los santiagueños amantes del séptimo arte.

Llegan la película animada Hola Frida, que retrata la vida de la destacada artista mexicana. Pero además, la comedia Otro viernes de locos tendrá un nuevo capítulo protagonizado por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. Finalmente, los amantes del terror tendrán su alternativa con La hora de la desaparicion.

Pero eso no es todo, porque se reestrena el clásico de la animación El viaje de Chihiro del director Hayao Miyazaki.

Hola Frida. Esta es la historia de una niña diferente. Su mundo es Coyoacán, en Mexico. Brillante, vibrante, todo le interesa. Y cuando surgen dificultades, los afronta con una imaginación desbordante. Esta niña se llama Frida Kahlo.

Otro viernes de locos. La historia arranca años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad. Ahora Anna tiene una hija y una futura hijastra. En medio de las múltiples complicaciones que surgen cuando se unen dos familias, Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces en el mismo sitio.