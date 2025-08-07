Un hombre resultó herido tras un feroz choque de frente entre dos vehículos en Salta

Un choque frontal en la mañana del jueves 7 de agosto en San Lorenzo Chico generó caos vehicular y dejó a un conductor hospitalizado. Las primeras investigaciones apuntan a errores humanos como principal causa del siniestro.

Hoy 10:05

En horas de la mañana de este jueves 7 de agosto, un grave accidente de tránsito tuvo lugar en el ingreso a San Lorenzo Chico, ubicado al oeste de la ciudad de Salta, provocando una gran conmoción y caos vehicular en la zona. El siniestro involucró a dos vehículos que colisionaron de frente, dejando como saldo a una persona hospitalizada y generando largas demoras en el tránsito de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según los testimonios de los testigos y la información brindada por Que Pasa Salta, el choque se produjo con gran violencia, atrapando a los conductores dentro de los vehículos. Una conductora que viajaba en un Toyota, a pesar de los daños en su vehículo, logró salvarse de milagro gracias al cinturón de seguridad, aunque sufrió golpes leves. Por otro lado, el conductor de un Fiat tuvo que ser asistido rápidamente por el personal del SAMEC y luego fue trasladado al Hospital San Bernardo con lesiones graves que fueron atribuibles a la magnitud del choque.

Las primeras pericias realizadas apuntan nuevamente al factor humano como principal causa del accidente. Un funcionario vinculado a la seguridad vial comentó sobre las posibles causas del siniestro: “Alta velocidad, conductores que se duermen al volante, uso del celular, falta de distancia entre vehículos y animales sueltos son los principales factores de riesgo”. Estos elementos son recurrentes en muchos accidentes en rutas y avenidas de alta circulación, como el ingreso a San Lorenzo Chico.

El accidente causó un caos en el tráfico de la zona, con largas filas de vehículos que se extendían durante varias horas mientras los efectivos de la Policía de la Provincia de Salta trabajaban en el lugar. La congestión fue tal que se complicó el acceso a la ciudad tanto para los que ingresaban como para los que salían.

Para poder liberar la calzada, los agentes de tránsito y personal de Criminalística realizaron los peritajes pertinentes, los cuales buscarán determinar con precisión las causas del accidente y la responsabilidad de los involucrados.