Pidieron 18 años de prisión para un joven que atropelló y mató a madre e hija en Rosario

Las fiscales solicitaron la pena máxima de 18 años de prisión para Agustín López Gagliasso, quien causó la tragedia al atropellar a una familia en Rosario durante una peligrosa persecución.

Hoy 10:10

Las fiscales de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2 solicitaron 18 años de cárcel para Agustín López Gagliasso, el joven de 20 años que, en enero de este año, atropelló y mató a Tania Daniela Gandolfi (40) y su hija Agustina Magali García (16) en un trágico hecho ocurrido en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Además de la pena de prisión, las fiscales Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto pidieron una inhabilitación de 10 años para conducir.

Según la investigación, López Gagliasso circulaba a bordo de un Peugeot 206 cuando, tras una discusión con un motociclista, inició una peligrosa persecución a alta velocidad. El joven aceleró hasta alcanzar los 120,7 km/h sobre la Avenida Arturo Illia y Presidente Roca, realizando maniobras imprudentes de sobrepaso en zigzag entre los autos.

En ese momento, perdió el control del vehículo, derrapó y subió a la vereda, atropellando brutalmente a la familia que caminaba por la costanera. Tania y Agustina fallecieron en el acto.

El hecho no solo causó la muerte de las dos mujeres, sino que también dejó heridos a Victoria García (6), Diego García (45) y G.R. (20), quienes sufrieron lesiones leves. La familia provenía de Córdoba y estaba de vacaciones en Rosario, disfrutando de una caminata familiar cuando la tragedia ocurrió.

Las fiscales remarcaron que no se trató de un accidente, sino que las víctimas fueron víctimas de un accionar temerario por parte de López Gagliasso, quien actuó de manera imprudente y peligrosa al volante.

Este caso generó una gran conmoción en la sociedad y un fuerte rechazo a la conducta temeraria de los conductores que, por su imprudencia, ponen en riesgo la vida de otras personas. El juicio del joven sigue en curso y la sociedad espera una sentencia que haga justicia por el trágico suceso.