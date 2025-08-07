Lanzaron la 3° Jornada de Ganadería Caprina Agroecológica en Añatuya

La capacitación organizada por INCUPO reunió a productores, técnicos y estudiantes para fortalecer un modelo productivo sostenible que promueve la salud, la cultura rural y el cuidado del medio ambiente.

Este jueves 7 de agosto, se dio inicio a la 3° Jornada de Ganadería Caprina Agroecológica en la ciudad de Añatuya, un evento organizado por INCUPO que reúne a productores caprinos, técnicos, jóvenes de la EFA Avellaneda y referentes interesados en la temática. Las jornadas, que se extenderán hasta mañana, 8 de agosto, se desarrollan en la Casa de Oración del Obispado de Añatuya, un espacio elegido para promover el aprendizaje y el intercambio de saberes entre los participantes.

El objetivo principal de estas jornadas es compartir saberes y experiencias en torno a la ganadería caprina agroecológica, con el fin de promover sistemas de cría adaptados al ambiente y que garanticen alimentos sanos para las comunidades rurales. Además, se busca mejorar la calidad de la carne caprina y ampliar sus canales de comercialización.

El Intendente Dr. Julio Ernesto Castro estuvo presente en el lanzamiento de las jornadas y fue invitado por los responsables de INCUPO para acompañar el evento. En su discurso, felicitó a los organizadores por haber elegido a Añatuya como sede de este importante encuentro y destacó la importancia de este tipo de espacios que permiten aprender, intercambiar saberes y fortalecer el modelo productivo que respeta el medio ambiente.

El Intendente también dio la bienvenida a los participantes de otras localidades y les deseó una feliz estadía, resaltando la relevancia de eventos como este para el desarrollo local y la promoción de una ganadería más sostenible.