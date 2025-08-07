Mac Allister y Lautaro Martínez, nominados al Balón de Oro 2025

Los campeones del mundo están entre los mejores de la temporada, mientras que el arquero busca quedarse con el premio al mejor del puesto por tercera vez.

Hoy 12:40

La revista France Football reveló este jueves los nominados al Balón de Oro 2025, y entre los candidatos aparecen Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, dos pilares de la Selección Argentina campeona del mundo. Además, Emiliano "Dibu" Martínez fue incluido en la terna por el Trofeo Yashin, que distingue al mejor arquero del año.

La ceremonia de entrega se celebrará el lunes 22 de septiembre en París, y evaluará el rendimiento de los futbolistas durante la temporada 2024/25, comprendida entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025.

Lautaro, goleador del Inter campeón de la Serie A, y Mac Allister, pieza clave del mediocampo del Liverpool, llegan bien posicionados para competir por el galardón. En tanto, el Dibu tuvo otra gran temporada con Aston Villa y también brilló en la reciente Copa América 2024, lo que lo pone otra vez en carrera por el Yashin, que ya ganó en 2023 y 2024.

El máximo favorito a quedarse con el Balón de Oro es el francés Ousmane Dembélé, figura del PSG multicampeón esta temporada. Según medios europeos, el extremo fue el jugador más desequilibrante del curso y lidera la consideración de los votantes.

Además del premio al mejor jugador, se entregarán distinciones al mejor arquero (Yashin), mejor futbolista joven (Kopa) y mejor club del año, entre otros reconocimientos.

Lista completa de nominados al Balón de Oro 2025: