Estudiantes se impuso ante Independiente Rivadavia y estiró su racha positiva

El Pincha se impuso por 2-1 a la Lepra mendocina con tantos de Fabricio Pérez y González Pirez y suma la tercera victoria seguida en la Liga Profesional. Villa descontó para la visita.

Hoy 23:16

Estudiantes de La Plata consiguió un triunfo clave en su casa al derrotar por 2 a 1 a Independiente Rivadavia en el Estadio Jorge Luis Hirschi, en el marco de la fecha 4 de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez arrancó con todo y a los 8 minutos ya ganaba con el gol de Fabricio Pérez, que aprovechó una desatención defensiva para abrir el marcador. Sobre los 40 del primer tiempo, el defensor Leandro González Pirez apareció en el área rival y marcó el segundo para el Pincha, que fue claramente superior en la etapa inicial.

En el complemento, el conjunto mendocino buscó el descuento y lo consiguió sobre el cierre del partido. Tras una infracción de Gastón Benedetti dentro del área que derivó en su expulsión por doble amarilla, Sebastián Villa convirtió el 2-1 final desde los doce pasos, luego de la revisión del VAR a cargo de Sebastián Zunino.

Con esta victoria, Estudiantes se mantiene en la pelea por los primeros puestos de su zona, mientras que la Lepra todavía no logra hacer pie en el Clausura y acumula preocupaciones en la tabla.