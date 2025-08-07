Javier Milei largó la campaña libertaria en La Matanza junto a sus candidatos

Con Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro vestidos de violeta, los principales candidatos de la alianza bonaerense entre LLA y el PRO se tomaron la imagen en un baldío de Villa Celina, sosteniendo una bandera con la proclama: “Kirchnerismo nunca más”.

El presidente Javier Milei se metió de lleno este jueves en la campaña bonaerense y se tomó una foto en La Matanza junto a los candidatos de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.

En la imagen se puede observar al mandatario y los candidatos en un baldío de Villa Celina, sosteniendo una bandera con la proclama: "Kirchnerismo nunca más".

Milei está en el centro de la foto tomando con sus manos el pasacalles al tiempo que hace su habitual gesto con los pulgares hacia arriba. Excepto el Presidente, que tiene puesto su ya habitual sobretodo negro, Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, José Luis Espert, Cristian Ritondo y el resto de los candidatos lucen un buzo violeta, el color de La Libertad Avanza.

En uno de los extremos de la formación está el armador libertario en la Provincia, Sebastián Pareja, y en el otro Ritondo. Al presidente del PRO en territorio bonaerense le sigue Espert, el candidato de Milei con miras a pelear la gobernación en 2027, el hermano del vocero Manuel Adorni, que irá de candidato en La Plata, y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Junto a Milei se ubicó el excomisario Maximiliano Bondarenko, quien quedó en el centro de la polémica por la denuncia del gobierno de Kicillof a 24 policías que, según la cartera de Seguridad bonaerense, trabajaban para el ahora candidato libertario. Del otro lado, junto a Karina Milei se ubicó Diego Valenzuela, el intendente de Tres de Febrero que dejó el PRO, se sumó a las filas libertarias y ahora es muy cercano al Presidente.

En su estrategia de campaña de confrontar con el kirchnerismo, el Gobierno fue un paso más allá y apeló a la emblemática frase Nunca Más (con la misma tipografía) que fue el título del informe de la CONADEP sobre la última dictadura.

El presidente compartió la foto en sus redes y apuntó que en las próximas elecciones se trata de "kirchnerismo vs libertad".