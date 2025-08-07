La Banda se suma a la colecta solidaria de sangre y registro de médula ósea en el CAMM N°6 de El Rincón

La actividad se enmarca en las políticas de salud comunitaria que impulsa la gestión del intendente Roger Elías Nediani.

Hoy 13:54

En una nueva acción articulada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de La Banda, el próximo jueves 14 de agosto, se realizará una colecta de sangre y registro de donantes de médula ósea en el CAMM N°6 del barrio El Rincón, de 8:30 a 12:30 hs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se enmarca en las políticas de salud comunitaria que impulsa la gestión del intendente Roger Elías Nediani, con el objetivo de promover la donación voluntaria, concientizar sobre su importancia y contribuir con el Banco de Sangre de la provincia.

Durante la jornada, vecinos y vecinas podrán acercarse de forma voluntaria para donar sangre y registrarse como potenciales donantes de médula ósea, fortaleciendo así el sistema de salud pública y salvando vidas a través de un gesto altruista y solidario.

El secretario de Salud, Dr. Julio César Scabuzzo, expresó: “Donar sangre es un acto de amor anónimo que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para muchas personas. Desde nuestra Secretaría trabajamos para acercar estos espacios a los barrios, porque entendemos que la salud también se construye con la participación activa de la comunidad.”

Estas acciones forman parte de una política de cercanía y prevención impulsada por el municipio, con un fuerte compromiso por garantizar el acceso a la salud desde una mirada integral, comunitaria y solidaria