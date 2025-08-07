“Pastores con olor a pueblo”: la Iglesia llamó a estar cerca de los barrios en medio de la crisis

Así lo expresó el padre Marcelo Trejo en diálogo con Noticiero 7, al reflexionar sobre la devoción a San Cayetano y retomar el mensaje del papa Francisco sobre la Iglesia.
Cientos de fieles se congregaron desde las primeras horas de este miércoles en la capilla de San Cayetano, ubicada en Av. Belgrano y Gorriti, en la ciudad Capital, para participar de las celebraciones en honor al patrono del pan y del trabajo.
Desde las 6.30 de la mañana comenzaron a formarse largas filas de devotos para tocar la imagen del santo, encender velas y elevar plegarias en un contexto marcado por la crisis económica que atraviesa el país.
En diálogo con Noticiero 7, el sacerdote Marcelo Trejo reflexionó sobre la jornada y el profundo significado que tiene para los fieles: "La necesidad de pedirle a Dios, por intercesión del santo, que nos acompañe en este tiempo tan crudo y tan duro, es importante", expresó.
Destacó el valor simbólico de San Cayetano y de otras figuras religiosas que se conmemoran durante agosto: "Estos santos misericordiosos como San Roque, la Mamantula o el mismo San Cayetano, recrean la esperanza. Y cuando uno tiene esperanza, tiene sentido su lucha, su trabajo, su búsqueda", manifestó.
Trejo también hizo referencia a la necesidad de la Iglesia de estar más cerca de la gente: "Las narrativas desde los niveles altos ayudan, pero no son suficientes. Necesitamos presencia en los barrios, acompañando a la gente, provocando estos espacios que Dios mismo genera en la devoción popular", remarcó.
En ese sentido, retomó las palabras del papa Francisco al señalar: "El camino de la Iglesia debe ser el de los pastores con olor a pueblo. No basta con discursos; hace falta presencia concreta, caminar con la gente y sostener su esperanza", afirmó.
Finalmente, dejó un mensaje claro y directo: "Tenemos derecho a la justicia, al trabajo y al pan. Que nadie nos diga que eso no es nuestro. No porque un gobierno nos lo dé o el Estado nos lo quite, sino porque es de Dios y Él nos lo regala".
Las actividades en la capilla continuarán durante toda la jornada con misas, bendiciones y momentos de oración, en una fecha que año tras año moviliza la fe del pueblo santiagueño.