“Pastores con olor a pueblo”: la Iglesia llamó a estar cerca de los barrios en medio de la crisis

Así lo expresó el padre Marcelo Trejo en diálogo con Noticiero 7, al reflexionar sobre la devoción a San Cayetano y retomar el mensaje del papa Francisco sobre la Iglesia.

Hoy 14:43

Cientos de fieles se congregaron desde las primeras horas de este miércoles en la capilla de San Cayetano, ubicada en Av. Belgrano y Gorriti, en la ciudad Capital, para participar de las celebraciones en honor al patrono del pan y del trabajo.

Desde las 6.30 de la mañana comenzaron a formarse largas filas de devotos para tocar la imagen del santo, encender velas y elevar plegarias en un contexto marcado por la crisis económica que atraviesa el país.

En diálogo con Noticiero 7, el sacerdote Marcelo Trejo reflexionó sobre la jornada y el profundo significado que tiene para los fieles: "La necesidad de pedirle a Dios, por intercesión del santo, que nos acompañe en este tiempo tan crudo y tan duro, es importante", expresó.

Destacó el valor simbólico de San Cayetano y de otras figuras religiosas que se conmemoran durante agosto: "Estos santos misericordiosos como San Roque, la Mamantula o el mismo San Cayetano, recrean la esperanza. Y cuando uno tiene esperanza, tiene sentido su lucha, su trabajo, su búsqueda", manifestó.

Trejo también hizo referencia a la necesidad de la Iglesia de estar más cerca de la gente: "Las narrativas desde los niveles altos ayudan, pero no son suficientes. Necesitamos presencia en los barrios, acompañando a la gente, provocando estos espacios que Dios mismo genera en la devoción popular", remarcó.

En ese sentido, retomó las palabras del papa Francisco al señalar: "El camino de la Iglesia debe ser el de los pastores con olor a pueblo. No basta con discursos; hace falta presencia concreta, caminar con la gente y sostener su esperanza", afirmó.

Finalmente, dejó un mensaje claro y directo: "Tenemos derecho a la justicia, al trabajo y al pan. Que nadie nos diga que eso no es nuestro. No porque un gobierno nos lo dé o el Estado nos lo quite, sino porque es de Dios y Él nos lo regala".

Las actividades en la capilla continuarán durante toda la jornada con misas, bendiciones y momentos de oración, en una fecha que año tras año moviliza la fe del pueblo santiagueño.