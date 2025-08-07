Ingresar
Alumnos de la Escuela Amadeo Jaques N° 55 visitaron Casa de Gobierno

En representación del gobernador Gerardo Zamora, el ministro Barbur saludó a los docentes, alumnos y padres, y destacó que la educación es un eje principal de la gestión.

Hoy 15:31

El Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto, Marcelo Barbur, recibió en Casa de Gobierno la visita de alumnos de la Escuela Amadeo Jaques N° 55 de la ciudad de La Banda.

En el marco de un proyecto institucional denominado “Mi provincia, mi lugar”, 70 alumnos de cuarto grado A, B y C, acompañados por sus docentes, visitaron la sede del Poder Ejecutivo donde pudieron aprender de su historia y recorrer las instalaciones.

En representación del gobernador Gerardo Zamora, el ministro Barbur saludó a los docentes, alumnos y padres, y destacó que la educación es un eje principal de la gestión y afirmó que se destina un 40% del presupuesto para generar mejores condiciones en términos educativos con igualdad y mismas posibilidades para todos los alumnos del amplio territorio provincial.

