Semana Mundial de la Lactancia Materna en el Hospital de Bandera: promueven el cuidado desde el amor y la información

Este jueves se hizo una jornada de promoción de la salud.

Hoy 16:38

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Hospital Distrital Dr. Eliseo Ogallar de la ciudad de Bandera, en el departamento Belgrano, llevó adelante una jornada especial orientada a promover esta práctica fundamental para la salud de madres e hijos.

Siguiendo la planificación de acciones en promoción de la salud establecida por su director, el Dr. Emanuel Olivera, se desarrolló una actividad denominada “Charla-café”, que tuvo lugar en la sala de espera del hospital y estuvo destinada a mujeres embarazadas y puérperas.

Bajo el lema "Construyendo sistemas de apoyo sostenibles", el encuentro no solo ofreció información clara y actualizada sobre los beneficios de la lactancia materna, sino que también se transformó en un espacio de diálogo, contención y acompañamiento, fortaleciendo los vínculos entre el equipo de salud y la comunidad.

Esta iniciativa se enmarca en las políticas de salud pública que priorizan el inicio temprano y el sostenimiento de la lactancia, entendida no solo como un acto nutricional, sino también como un gesto de amor, protección y vínculo afectivo clave para el desarrollo integral del recién nacido.