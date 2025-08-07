Semana Mundial de la Lactancia Materna en el Hospital de Bandera: promueven el cuidado desde el amor y la información

Este jueves se hizo una jornada de promoción de la salud.
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Hospital Distrital Dr. Eliseo Ogallar de la ciudad de Bandera, en el departamento Belgrano, llevó adelante una jornada especial orientada a promover esta práctica fundamental para la salud de madres e hijos.
Siguiendo la planificación de acciones en promoción de la salud establecida por su director, el Dr. Emanuel Olivera, se desarrolló una actividad denominada “Charla-café”, que tuvo lugar en la sala de espera del hospital y estuvo destinada a mujeres embarazadas y puérperas.
Bajo el lema "Construyendo sistemas de apoyo sostenibles", el encuentro no solo ofreció información clara y actualizada sobre los beneficios de la lactancia materna, sino que también se transformó en un espacio de diálogo, contención y acompañamiento, fortaleciendo los vínculos entre el equipo de salud y la comunidad.
Esta iniciativa se enmarca en las políticas de salud pública que priorizan el inicio temprano y el sostenimiento de la lactancia, entendida no solo como un acto nutricional, sino también como un gesto de amor, protección y vínculo afectivo clave para el desarrollo integral del recién nacido.