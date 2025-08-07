El santiagueño Jorge Bruno afina detalles para la acción en San Juan

La actividad para el LR Team comenzará este viernes con dos sesiones de entrenamiento, a las 13:45 y 16:15 horas, respectivamente.

Hoy 18:25

El piloto santiagueño Jorge Bruno se prepara para un fin de semana lleno de adrenalina en el Circuito San Juan Villicum, donde se disputará la séptima fecha de la Fórmula 2 Argentina. Con un cronograma exigente y la mira puesta en el campeonato, Bruno buscará sumar puntos valiosos y seguir escalando posiciones.

La actividad para el LR Team comenzará este viernes con dos sesiones de entrenamiento, a las 13:45 y 16:15 horas, respectivamente. Estos 60 minutos de pista serán cruciales para que el santiagueño ajuste su auto y encuentre la puesta a punto ideal para la clasificación, que se llevará a cabo a las 18:00 horas.

El sábado, la emoción continuará con la carrera clasificatoria de 10 minutos, programada para las 15:05 horas. Esta competencia definirá la grilla de partida para la gran final del domingo.

El desenlace de la séptima fecha de la Fórmula 2 Argentina será el domingo a las 10:43 horas, con la carrera final que se extenderá a 10 vueltas o 20 minutos. Con su talento y el buen rendimiento del auto, se espera que Jorge Bruno sea protagonista en una competencia que promete ser electrizante.

El joven piloto santiagueño llega a San Juan en el quinto lugar del campeonato, con 98 puntos, demostrando una notable consistencia a lo largo de la temporada. Su objetivo principal es seguir sumando podios y mantenerse en la pelea por el título, una meta que parece cada vez más cercana. Sin dudas, la provincia de Santiago del Estero estará pendiente de cada movimiento de su representante en la Fórmula 2 Argentina.