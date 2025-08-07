Milagroso accidente en Chile: su auto voló por el aire y salió caminando ileso

Las cámaras de seguridad registraron el impactante accidente, del cual el conductor no sufrió herida alguna.
Un impactante accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno (Chile), quedó registrado por cámaras de seguridad y se volvió viral por lo insólito del desenlace: el conductor salió caminando sin heridas visibles, pese a la violencia del impacto.
El siniestro sucedió en una intersección de esa localidad, cuando un vehículo perdió el control, se desvió de la calzada y terminó subido a un grueso cable de acero que sostenía un poste eléctrico. A gran velocidad, el auto se deslizó por el cable, salió disparado por el aire con un giro de 360° y cayó completamente volcado sobre el asfalto.
Lo más sorprendente fue lo que ocurrió segundos después: el conductor salió del vehículo destrozado por sus propios medios, aparentemente sin lesiones graves, y se alejó caminando del lugar como si nada hubiera pasado.
Las imágenes del accidente generaron conmoción en redes sociales por la espectacularidad del choque y la milagrosa supervivencia del hombre.