Milagroso accidente en Chile: su auto voló por el aire y salió caminando ileso

Las cámaras de seguridad registraron el impactante accidente, del cual el conductor no sufrió herida alguna.

Hoy 19:33

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en la comuna de Río Negro, provincia de Osorno (Chile), quedó registrado por cámaras de seguridad y se volvió viral por lo insólito del desenlace: el conductor salió caminando sin heridas visibles, pese a la violencia del impacto.

El siniestro sucedió en una intersección de esa localidad, cuando un vehículo perdió el control, se desvió de la calzada y terminó subido a un grueso cable de acero que sostenía un poste eléctrico. A gran velocidad, el auto se deslizó por el cable, salió disparado por el aire con un giro de 360° y cayó completamente volcado sobre el asfalto.

Lo más sorprendente fue lo que ocurrió segundos después: el conductor salió del vehículo destrozado por sus propios medios, aparentemente sin lesiones graves, y se alejó caminando del lugar como si nada hubiera pasado.

Las imágenes del accidente generaron conmoción en redes sociales por la espectacularidad del choque y la milagrosa supervivencia del hombre.