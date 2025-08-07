Gran Estreno, “La Calesita” llega a la Cartelera del teatro independiente

Se presentará los sábados 9 y 30 de agosto y el 6 y 13 de septiembre en Adatise.

Una obra intensa, cargada de simbolismo y con una apuesta narrativa poco común, desembarca en el teatro santiagueño. Se trata de “La Calesita”, una producción de Cerca Producciones, que se presentará los sábados 9 y 30 de agosto, y 6 y 13 de septiembre, a las 22:00 hs, en el Teatro Adatise (Libertad 175).

Con dramaturgia y dirección de Xavi Páez, y asistencia de Facundo Calandra, la obra propone un viaje emocional oscuro y atrapante, con tintes de tragedia clásica pero anclada en una realidad moderna y feroz. En escena, Carlos (Javier León Fernández), Lucio (Emanuel Auad) y Juan (Carlos Petrucci), giran en torno a una historia marcada por la culpa, el secreto, la venganza y el pasado que nunca termina de irse.

En una puesta que combina momentos de alta tensión con silencios que gritan, “La Calesita” interpela desde lo simbólico: una melodía repetitiva y una estructura circular que encierra a los personajes como a los espectadores. Un padre que no puede soltar, un hijo que no puede escapar, un hombre que no puede perdonar. Una pistola. Una confesión. Una espiral que no se detiene.

Las entradas ya se encuentran a la venta por WhatsApp al +54 9 3854 722968, en las redes sociales de Cerca Producciones (@cerca.producciones) o en la boletería del teatro. Dado el interés del público, habrá nuevas funciones confirmadas más adelante.