Asumió la nueva plana mayor de la policía de Santiago del Estero

El acto de asunción se llevó a cabo en el salón auditorio de la Jefatura de Policía.

El acto de asunción de las nuevas autoridades tuvo lugar en el salón auditorio de la Jefatura de Policía. Los comisarios generales designados para conducir la fuerza poseen una destacada formación académica universitaria, más de 30 años de servicio y un amplio reconocimiento por parte del personal policial.

La designación del Comisario General Lic. Laureano Silva como nuevo Jefe de Policía marca el inicio de una nueva etapa institucional. Con una sólida trayectoria, se desempeñaba hasta el momento como Subjefe de la fuerza. Es Licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) y docente en la carrera de Licenciatura en Policía, que se dicta en la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE). Ha sido directivo de los Institutos de Formación Policial y cuenta con diversas capacitaciones, entre ellas una formación internacional otorgada por el Instituto Histadrut, de los Estados de Israel.

Acompaña esta nueva conducción el Comisario General Lic. Walter Gómez, quien asume como Subjefe de Policía. Es Licenciado en Sociología por la UNSE y actualmente cursa la Maestría en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Con una reconocida trayectoria en distintas áreas estratégicas de la policía, tales como Investigaciones, Recursos Humanos, comisarías e institutos de formación. Desde hace ocho años, se desempeña como Coordinador General de la Secretaría de Seguridad, al frente del Observatorio de Seguridad Ciudadana y del Laboratorio Científico Social para la seguridad pública, espacios innovadores dedicados al estudio de la función policial desde una perspectiva científica.

Estas designaciones son el resultado de una política sostenida de inversión en seguridad, capacitación permanente e incorporación de profesionales a las fuerzas, impulsada por la gestión del Gobernador Dr. Gerardo Zamora. La nueva conducción representa una etapa moderna para la institución, con una visión estratégica y un claro compromiso con la seguridad pública y el fortalecimiento institucional.