Herrera: el vuelco de un acoplado obstaculizó el tránsito en la Ruta Nacional 34

El acoplado, con una importante carga de algodón, se desprendió del camión y quedó atravesado en la ruta junto a la carga, imposibilitando el tránsito.

Hoy 20:19

Alrededor de las 19.30 horas de este jueves, el violento vuelco de un acoplado con carga de algodón en ruta 34 generó un caos vehicular, a la altura del ingreso a la localidad de Herrera.

Por causas que se tratan de establecer el acoplado se desprendió de un camión Dodge que era conducido por Luis Miguel Nievas de 33 años, oriundo de la provincia de San Juan, quién no se vio afectado por las consecuencias del siniestro.

La abundante carga de algodón y el propio acoplado quedaron atravesados en la carretera, imposibilitando el normal tránsito por la zona, por lo que personal policial de la Comisaría 19 de Herrera y Sub Comisaría de Villa Mailín trabajaron para controlar la circulación hasta que el vehículo fuera removido.