“Me da lástima lo sucedido”: el duro testimonio de Pablo Lescano tras los incidentes en el recital de Damas Gratis

El cantante se mostró conmovido por la brutal batalla campal que ocurrió en Bogotá y dejó un muerto y cinco heridos.

El miércoles, en la previa de un recital de Damas Gratis en Colombia, se desató una batalla campal entre barras de equipos de fútbol de Bogotá. Tras el feroz enfrentamiento, se informó que una persona murió y al menos cinco sufrieron heridas.

La pelea se desató en el Arena de Bogotá, durante el cierre de una gira de la banda de cumbia por el país y la banda decidió suspender el concierto.

Horas atrás, Pablo Lescano habló con Marcelo Palacios en radio La Red y se expresó sobre lo sucedido: “Esto que pasó no puede pasar, ¿entendés? Que muera una persona que fue a un recital de música", sentenció.

Sobre la situación de la banda agregó: “Sinceramente, nosotros no llegamos ni al predio, probamos sonido a la tarde y después nos fuimos al hotel y cuando bajamos a las 8:30, creo que 9 y me dijeron, ‘Che, se suspendió el show porque entraron barras y violaron la seguridad de la entrada’".

El análisis de Pablo Lescano sobre el incidente

En su reflexión sobre lo ocurrido que tiene que ver con la cultura de los barra brava, se mostró fuertemente compungido por la situación, aunque aclaró que excede a la banda: “Me da pena, me entristece que una persona que fue a ver un show de música termine falleciendo”.

Sobre el comportamiento del público colombiano, el cantante agregó molesto: “El público es muy distinto”, haciendo una comparación con las audiencias que los siguen en Argentina.

Sobre lo insólito de lo sucedido, sumó: “¿Cómo vas a pagar una entrada para ir a cagarte a trompadas?" y dijo que pensaba que este tipo de cosas ya no sucedían en los eventos.

Por otro lado, expresó que no fueron citados por la justicia y que esta situación “Nos sobrepasa, nosotros somos músicos que estamos arriba del escenario y encima acá no pudimos ni llegar al escenario como para ponerle un paño frío”.

En lo que respecta a la posible devolución del dinero de las entradas, agregó que no tiene información ni estuvo involucrado en la organización, ya que la banda fue contratada de manera privada: “Nos es totalmente ajeno. No tenemos ni participación de bordereaux ni nada”.

“Me da lástima lo sucedido, que no tiene vuelta atrás. Es lo único que lamento. Después, lo demás, lo manejamos”, dijo con un tono angustiado para cerrar la nota.