Personal de la Municipalidad trabajó en la colocación de nuevos bancos y realizando mejoras en el Paseo Colón

Lo hicieron en un trayecto de 1.400 metros entre Lugones y Alvarado.

Hoy 21:40

En el marco de las mejoras al Paseo Colón, la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de la Capital instaló nuevos bancos a lo largo del trayecto de 1.400 metros entre Avenida Lugones y calle Alvarado.

El personal municipal procedió a la colocación de 35 bancos de hormigón para renovar totalmente el equipamiento urbano que podrá ser utilizados por los vecinos.

Asimismo, se avanzó en la pintura de las columnas de alumbrado y en el emparejado del suelo.

Los trabajos continuarán durante los próximos días, con la colocación de nuevos cestos papeleros en el mismo tramo.