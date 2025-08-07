Froilán González y Tere Castronuovo entregaron un reconocimiento al Lic. Gustavo Ick

Los impulsores de la Marcha de los Bombos visitaron Canal 7 y entregaron un reconocimiento al empresario por la cobertura realizada por sus medios de comunicación como valoración de la cultura popular.

Hoy 21:59

Este jueves, el artesano Froilán González y su esposa, Tere Castronuovo, visitaron las instalaciones de Canal 7, oportunidad en la que hicieron entrega de un reconocimiento especial al empresario Lic. Gustavo Ick, a modo de valoración por la cobertura mediática realizada en todas y cada una de las ediciones de la Marcha de los Bombos desde el año 2003, cuando la Madre de Ciudades cumplió 450 años de su fundación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hemos tenido un diálogo hermoso, en el que también le agradecimos por apostar a la cultura popular”, destacó Tere Castronuovo sobre el encuentro con el Lic. Gustavo Ick y agregó: “Se ha hecho una cobertura importante, desde las 10 de la mañana en la vigilia, siempre con la predisposición de los trabajadores del canal para todas las actividades que ofrecemos a todos; por eso ameritaba venir a agradecer”.

Tras recibir el diploma, el Lic. Gustavo Ick les expresó que este reconocimiento lo impulsa a seguir apoyando la cultura y darle visibilidad a eventos tan importantes como lo es la Marcha de los Bombos, agradeciendo a Froilán y Tere por su dedicación y pasión por las tradiciones santiagueñas.

Por su parte, Froilán González, expresó su agradecimiento a la vida por haber puesto este proyecto en sus manos. “Siempre pienso que eso es un designio de Dios. Cuando el Papa Francisco dio su primera bendición levantando la mano y apareció una paloma. Ese fue un designio de Dios. Bueno, todas las cosas que nos pasan desde que arranqué con los bombos, lo sentimos como tal”, remarcó el artesano.

“El pueblo es partícipe de la marcha, ya no es sólo espectador”, destacó Froilán González al referirse a la cobertura realizada por Canal 7, Diario Panorama, Radio Panorama y diario El Liberal de la Marcha de los Bombos.

“La cultura popular nunca va a morir porque siempre estamos apoyados por tantos músicos, bailarines y los artistas de todos los estamentos de la cultura. Solamente Tere y yo no podríamos hacer todo lo que hacemos sin la ayuda y el acompañamiento de todos; pero vamos dejando esa mochila, que tiene un peso tremendo, para los jóvenes de hoy, pensando en el futuro, cuando ya no estemos nosotros”.

A su tiempo, Castronuovo habló sobre la agenda que tienen para los próximos meses y cómo llevarán la Marca de los Bombos, ya un emblema cultural, a otros puntos, dentro y fuera del país. “Nosotros continuamos, no paramos. El 6 de septiembre estaremos en el cumpleaños de Las Termas de Río Hondo, el 14 de septiembre estaremos en Moreno, el 19 de octubre tendremos la Marcha de los Bombos más austral del país que será en Trelew, en Octubre será la 12ª marcha en Uruguay y en noviembre estaremos en Río Cuarto”, detalló y expresó: “Esto es un tejido que hemos realizado con la gente que ha venido a la marcha y la ha vivido con ese espíritu, manifestando que quería tenerla en su ciudad”.