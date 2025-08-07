Ingresar
En un final electrizante, Central Córdoba rescató un empate ante Newell’s en Rosario

El Ferro, que jugó gran parte del partido con un hombre de más, igualó 1-1 sobre el cierre con un gol de Gastón Verón.

Hoy 23:59

En un partido vibrante que se definió en los últimos minutos, Central Córdoba logró un valioso empate 1-1 frente a Newell’s Old Boys en Rosario, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

La Lepra se puso en ventaja gracias a un gol de Gonzalo Maroni, pero jugó con un hombre menos desde los 37 minutos del primer tiempo tras la expulsión de Luca Regiardo por una fuerte patada que generó incluso una agresión al árbitro Andrés Merlos cuando fue al VAR a revisar la jugada.

Central Córdoba no se rindió y en el cierre del encuentro logró la igualdad por medio de Gastón Verón, que permitió al Ferroviario rescatar un punto de visitante.

Ahora, el equipo de Omar de Felippe deberá cambiar rápidamente el foco y preparar el choque de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús, que se jugará el jueves en el Estadio Único “Madre de Ciudades” desde las 21:30.

Por el torneo local, Central Córdoba volverá a jugar en casa el próximo domingo 17 a las 16:15, cuando reciba a Barracas Central.

Club Atlético Central Córdoba Liga Profesional de Fútbol

